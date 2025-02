2025-02-16 13:50:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

کارەبای سلێمانی بە بڕی 249 ملیۆن دینار پرۆژەی رووناککردنەوەی شەقامی وڵووبە بۆ تانجەرۆ جێبەجێدەکات. ئەمڕۆ یەکشەممە، بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی…

The post کارەبای سلێمانی بە بڕی 249 ملیۆن دینار رووناککردنەوەی شەقامێک رادەگەیەنێت appeared first on Esta Media Network.