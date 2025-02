2025-02-16 16:50:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە شەقامی لاوانی شاری هەولێر، رووداوێکی هاتوچۆ لەنێوان ئۆتۆمبێلێکی تایبەت و پاسێکدا روویدا و بەهۆیەوە کەسێک گیانیلەدەستداوە. دیار…

The post لە هەولێر رووداوێکی هاتوچۆ روویدا و کەسێک گیانیلەدەستدا appeared first on Esta Media Network.