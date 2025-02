2025-02-16 19:30:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزیری دارایی هەرێم رایگەیاند، “بەشێکی زۆری کێشەکانی مووچە بۆ ساڵی 2025 چارەسەربوون”. ئاوات شێخ جەناب، وەزیری دارایی و…

The post ئاوات شێخ جەناب: بەشێکی زۆری کێشەکانی مووچە بۆ ساڵی 2025 چارەسەربوون appeared first on Esta Media Network.