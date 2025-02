2025-02-16 19:30:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وتەبێژی وەزارەتی بازرگانیی عێراق رایگەیاند، دوو سەبەتەی خۆراک پێش مانگی رەمەزان و پێش جەژنی رەمەزان دابەشدەکرێن. محەمەد حەنون،…

