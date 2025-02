2025-02-17 12:15:14 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

جێگرى سەرۆکى ئەنجومەنى نوێنەران بەدووریدەزانێت بەمنزیکانە خشتەکانى بودجەى ئەمساڵ پەسەندبکرێن کە دەبێتەهۆى دواخستنى سەرمووچەى ساڵانە و بەستنى دەرماڵەى…

The post گۆڕانکارییەکانى سەرمووچە و دەرماڵە دوادەکەون appeared first on Esta Media Network.