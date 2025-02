2025-02-17 17:30:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەرپرسی ئۆفیسی سلێمانیی کۆمسیۆن وادەی دابەشکردنی پارەی کارمەندانی کۆمسیۆنی ئاشکراکرد و رایگەیاند، “لەم هەفتەیەدا دابەشدەکرێت”. ئامانج عەزیز، بەرپرسی…

The post لەم هەفتەیەدا پارەی کارمەندانی کۆمسیۆن لە سلێمانی دابەشدەکرێت appeared first on Esta Media Network.