2025-02-17 21:45:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پارێزگاری كەركوك رایدەگەیەنێت،”ئەو سەربازانەی كە ئەمڕۆ لە گوندی شەناغە پەلاماری جووتیارانی كوردیاندا، دەستبەسەركراون و لیژنەی لێكۆڵینەوەیان لەسەر پێكهێنرا”.…

