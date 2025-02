2025-02-17 21:45:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆكی دیوانی ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێم رایدەگەیەنێت، سبەی كۆبوونەوەیەكی یەكلاكەرەوە لەبارەی هەناردەی نەوتی هەرێم ئەنجامدەدرێت. ئومێد سەباح، سەرۆكی دیوانی…

