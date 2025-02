2025-02-17 22:40:19 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆکی دەستەی ناوچە کوردستیانییەکان رایگەیاند، کێشەی جووتیارانی کەرکوک نەتەوەییە و رێكکاری یاسایی لە بەرامبەر ئەو سەربازانە دەگیرێتەبەر كە…

The post فەهمی بورهان: رێكکاری یاسایی لە بەرامبەر ئەو سەربازانە دەگیرێتەبەر كە هێرشیان كردە سەر جووتیاران appeared first on Esta Media Network.