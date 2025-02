2025-02-18 01:05:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وتەبێژی سەرۆكایەتیی هەرێم رایدەگەیەنێت، “ناكرێت هەموو پرسی كورد لە مووچەدا كۆبكرێتەوە و پێویستە كێشەی مووچە چارەسەربكرێت”. دڵشاد شەهاب،…

