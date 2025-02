2025-02-18 09:35:21 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەمەبەستی بەدواداچوون و چارەسەرکردنی کێشەی جوتیارانی کورد لە ناحیەی سەرگەڕان، ئەمڕۆ بەشێک لە فراکسیۆنە کوردییەکان دەگەنە ناوچەکە. غەریب…

The post فراکسیۆنە کوردییەکان دەگەنە سەرگەڕان appeared first on Esta Media Network.