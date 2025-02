2025-02-18 14:50:56 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دادگای فیدراڵی ئەو سکاڵایەی یەکلاکردەوە کە سەرۆک کۆماری عێراق لەسەر سەرۆک وەزیرانی عێراق و وەزیری دارایی عێراق تۆماریکردبوو.…

