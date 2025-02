2025-02-18 16:01:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەرپرسێک لە سەرۆکایەتیی کۆمار ناوەرۆکى بڕیارى ئەمڕۆى دادگاى فیدراڵى تایبەت بە تەوتینى مووچەى مووچەخۆرانى هەرێم ئاشکرادەکات. هاوڕێ تۆفیق،…

The post ناوەرۆکى بڕیارەکەى دادگاى فیدراڵى لەبارەى تەوتینى مووچە ئاشکرادەکرێت appeared first on Esta Media Network.