2025-02-18 17:35:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پارێزگاری كەركوك رایدەگەیەنێت، یاسای گەڕاندنەوەى موڵك و ماڵ بۆ خاوەنەكانیان ئەمڕۆ بڵاوكرایەوە و جێبەجێدەكرێت. رێبوار تەنها، پارێزگاری كەركوك…

