2025-02-18 19:55:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

جوتیارانى سەرگەڕان ماوەى هەفتەیەک بۆ چارەسەرى گرفتى زەوییەکانیان دادەنێن و دەڵێن، بڕیارەکان هەرچۆن بێت سێشەممەى داهاتوو کار لەسەر…

