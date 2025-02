2025-02-18 21:50:23 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق بەبۆنەی هاتنەوەی مانگی رەمەزانەوە، بڕیاریدا یەك كاتژمێر دەوامی فەرمانگە حكومییەكان كەمبكرێتەوە. نووسینگەی راگەیاندنی سەرۆك وەزیرانی…

The post بڕیاری كەمكردنەوەی دەوامی فەرمانبەران درا appeared first on Esta Media Network.