2025-02-18 21:50:23 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پارێزگاری هەولێر رایدەگەیەنێت، زۆرێك لە بەرپرسانی عێراق كە ئێستا حكومڕانن، لە هەولێر دەژین و منداڵەكانیان لە هەولێر خستووەتە…

The post ئومێد خۆشناو: زۆرێك لە بەرپرسانی عێراق لە هەولێر دەژین و لێرە منداڵەكانیان خستووەتە بەر خوێندن appeared first on Esta Media Network.