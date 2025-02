2025-02-18 23:00:18 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

یەكەی سووتەمەنيی قەزای چەمچەماڵ لە راگەیەندراوێكدا دەڵێت، “ئاگاداری ئەو هاوڵاتییانەی سنووری قەزای چەمچەماڵ دەكەین كە فۆڕمی خۆراكیان كەركوكە…

The post سبەی لەم ناوچەیە نەوت دابەشدەكرێت appeared first on Esta Media Network.