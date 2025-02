2025-02-19 09:50:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بڕیارە سبەینێ پێنجشەممە، دیداری یەکێتی لە دهۆک دەستپێبکات. میدیای رەسمیی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان بڵاویکردەوە، لە کۆبوونەوەیەکی لیژنەی باڵای…

The post سبەینێ دیداری یەکێتی لە دهۆک دەستپێدەکات appeared first on Esta Media Network.