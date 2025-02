2025-02-19 11:00:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پاپای ڤاتیکان بەهۆی تووشبوونی بە هەوکردنی سییەکان دۆخی تەندروستیی تا دێت خراپ دەبێت و دەخرێتە ژێر چاودێریی چڕی…

