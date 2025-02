2025-02-19 18:50:18 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە هۆشدارییەکی نوێدا ناسا رایدەگەیەنێت، ئەگەری بەریەککەوتنی نەیزەکی 2024 YR4لەگەڵ زەویدا بەرزبووەتەوە، ئەمەش گەورەترین ئەگەری بەرکەوتنی نەیزەکە بە…

The post ناسا: ئەگەری پێکدادانی نەیزەکەکە بە زەوی بەرزبووەوە appeared first on Esta Media Network.