2025-02-19 19:35:18 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی پێشمەرگە رایدەگەیەنێت، هێزی پێشمەرگەی كوردستان پلانێكی تیرۆریستانی پووچەڵ كردەوە. بەپێی راگەیەندراوێكی وەزارەتی پێشمەرگە كە وێنەیەكی دەست تۆڕی…

The post راگەیەندراوێكی بەپەلە لە وەزارەتی پێشمەرگەوە appeared first on Esta Media Network.