2025-02-19 19:35:18 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بافڵ جەلال تاڵەبانی، سەرۆكی یەكێتیی نیشتمانیی كوردستان لە دەباشان پێشوازی لە شێخ جەعفەر شێخ مستەفا، لێپرسراوی ئەنجومەنی پاراستنی…

The post بافڵ جەلال تاڵەبانی: ئامانجی یەكێتی گۆڕانكارییە لە بەڕێوەبردن و خزمەتكردنی خەڵكەكەمان appeared first on Esta Media Network.