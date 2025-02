2025-02-19 21:50:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

نوێنەری مامۆستایانی ناڕازی رایدەگەیەنێت، لقی بانكەكانی رەشید و رافیدەین لە سلێمانی دەكرێنەوە و و رێكارە دارایی و كارگێڕییەكان…

The post دڵشاد میرانی: لقی بانكەكانی رەشید و رافیدەین لە سلێمانی دەكرێنەوە appeared first on Esta Media Network.