2025-02-20 00:35:18 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەندامێكی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق رایدەگەیەنێت، بەپێی بڕیاری دادگای فیدراڵی فەرمانبەر ئازادە لە هەڵبژاردنی بانكێك بۆ تەوتینكردنی مووچەكەی. دارا…

The post دارا سێكانیانی: بەپێی بڕیاری دادگای فیدراڵی فەرمانبەر ئازادە لە هەڵبژاردنی بانكێك بۆ تەوتینكردنی مووچەكەی appeared first on Esta Media Network.