2025-02-20 00:35:18 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

شارەزایەكی بواری كەشناسی رایدەگەیەنێت، شەپۆلێكی بەفر و باران و سەرما هەرێم دەگرێتەوە و داوادەكات سێ رۆژ پشوو رابگەیەندرێت.…

