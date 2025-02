2025-02-20 12:01:11 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

جوتیار عادل سەرۆکی فەرمانگەی میدیا و زانیاریی رایگەیاند، ئەو ژنەی وەک راوێژکار لایان کاریکردووە و سکاڵای لە دژیان…

The post جوتیار عادل: رێناز تۆفیق خۆبەخش بووە appeared first on Esta Media Network.