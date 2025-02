2025-02-20 16:00:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

مامۆستایان و فەرمانبەرانی ناڕازی سلێمانی، داوای گواستنەوەی مووچەکانیان بۆ سەر بانکە حکومییەکانی عێراق دەکەن و دەڵێن، ” داواکارین…

The post مامۆستایان و فەرمانبەرانی ناڕازی جارێکی تر داوای تەوتینکردنی مووچەکانیان دەکەن appeared first on Esta Media Network.