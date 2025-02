2025-02-20 19:40:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

رێبوار تەها، پارێزگاری کەرکوک رایدەگەیەنێت، ئەو خاوەن دوکانانەی شەوانە پاش داخستنی دوکانەکانیان پاشماوەیان بەجێدەهێشت، سزای دارایی دران. رێبوار…

The post ئەو دوکاندارانەی لەدوای داخستنی دوکانەکانیان پاشماوەیان بەجێدەهێشت سزادران appeared first on Esta Media Network.