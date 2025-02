2025-02-20 19:40:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەندامێكی لیژنەی دارایی لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق رایدەگەیەنێت، بەپێی بڕیارەكەی دادگای فیدراڵیی عێراق دەبێت سەرجەم مووچەخۆرانی هەرێم وەكو…

The post د. نەرمین مەعروف: دەبێت سەرجەم مووچەخۆرانی هەرێم وەكو عێراق مووچەكەیان تەوتین بكرێت appeared first on Esta Media Network.