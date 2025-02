2025-02-21 14:38:19 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

کەشناسیی هەرێم رایگەیاند، “ئەمشەو لە سەنتەری پارێزگای سلێمانی بەفردەبارێت و پلەی گەرمی بە نزیکەی 2 بۆ 4 پلە…

