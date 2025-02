2025-02-21 16:40:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆکی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان رایگەیاند، “بە شانازییەوە بەرگری لە مانەوە و پاراستنی زمانی شیرینی کوردی دەکەین”. بافڵ جەلال…

