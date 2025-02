2025-02-21 16:40:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

هاتوچۆی هەولێر هۆشداری بە شۆفێران دەدات. بەڕێوەبەرایەتیی هاتوچۆی هەولێر لە راگەیەندراوێکدا بڵاویکردەوە، “بەهۆی ساردبوونی کەشوهەوا لەم رۆژانەی دوایدا،…

The post هاتوچۆی هەولێر بۆ هاوڵاتییان: ئۆتۆمبێلەکانتان مەبەنە ئەو شوێنانەی بەهۆی بەفرەوە گیراون appeared first on Esta Media Network.