2025-02-21 20:00:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەمریكا فشاری لە عێراق كردووە كە هەناردەی نەوتی هەرێمی كوردستان دەستپێبكاتەوە. ئاژانسی هەواڵی رۆیتەرز بڵاویكردووەتەوە، ئیدارەی دۆناڵد ترەمپ…

The post ئەمریكا داوای لە عێراق كردووە بەپەلە هەناردەی نەوتی هەرێم دەستپێبكاتەوە appeared first on Esta Media Network.