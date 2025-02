2025-02-21 23:30:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆكی سەندیكای شۆفێران رایدەگەیەنێت، لە هەفتەی داهاتووەوە دەستدەكرێت بە لێدانی لۆگۆیەكی نوێ لە تاكسییەكان و دەشڵێت، “سەرەتا لە…

