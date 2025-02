2025-02-22 00:27:47 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەندامێكی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق رایدەگەیەنێت، چاوەڕواندەكرێت لە هەفتەی داهاتووەوە نەوتەكەی عێراق بۆ هەرێمی كوردستانی دابینكردووە لە چەند ناوچەیەك…

