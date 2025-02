2025-02-22 00:27:47 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سیروان ساڵح شارەزای كەشناسی رایگەیاند، قۆناغی دووەمی شەپۆلەكە دەستپێدەكات، كە شەپۆلی سەرمای توندە لەگەڵ بەفربارینی ناو بە ناو…

