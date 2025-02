2025-02-22 09:30:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتى بەرگریى ئەمریکا رایگەیاند، پێنج هەزار و 400 کارمەند کەمدەکاتەوە لە چوارچێوەى هەڵمەتەکەى دۆناڵد ترەمپ-ى سەرۆک بۆ کەمکردنەوەى…

The post وەزارەتی بەرگریی ئەمریکا ژمارەى کارمەندانى کەمدەکاتەوە appeared first on Esta Media Network.