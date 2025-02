2025-02-22 09:30:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

کۆمپانیای ئەپڵ رایگەیاند، فرۆشتنی ئایفۆن 14، 14 پڵەس و ئایفۆن ئێس ئی رادەگرێت و لە لیستی بەرهەمەکانیدا لایاندەبات،…

The post ئەپڵ فرۆشتنی سێ جۆر مۆبایل رادەگرێت appeared first on Esta Media Network.