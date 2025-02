2025-02-22 12:05:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دەزگای لوتکە بۆ کاروباری ئاوارە و پەنابەران رایگەیاند، رۆژانی چوارشەمە و پێنجشەمەی هەفتەی رابردوو، پۆلیسی کەناراوکانی ئیتاڵیا توانیان…

