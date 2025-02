2025-02-22 17:50:20 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سندوقی عێراق بۆ گەشەپێدان رایگەیاند، “لەماوەکانی داهاتوودا ژمارەیەک پڕۆژەی ئابوری رادەگەیەنین کە هاوڵاتییان و کۆمپانیاکان سوودمەندی سەرەکی دەبن”.…

The post سندوقی عێراق بۆ گەشەپێدان: ژمارەیەک دەستپێشخەریی ئابوری رادەگەیەنین appeared first on Esta Media Network.