2025-02-22 19:55:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەهۆی ئەو شەپۆلی سەرما و بەفربارینەی ناوچەکەی گرتووەتەوە پارێزگای هەڵەبجە بڕیاریدا سبەینێ لە تەوێڵە و بیارە بکاتە پشووی…

