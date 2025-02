2025-02-22 21:50:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتیی هاتوچۆی پێنجوێن شۆفێران ئاگاداردەکاتەوە لەبەستنی هەردوو رێگای ملەکەوە و ملەی نەڵمە. ئەمڕۆ شەممە، بەڕێوەبەرایەتیی هاتوچۆی پێنجوێن رایگەیاند،…

