2025-02-22 22:50:28 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتیی ئاوی سلێمانی بڕی بارانبارینی بڵاوکردەوە. بەڕێوەبەرایەتیی ئاوی سلێمانی رایگەیاند، کۆی بارانبارین گەیشتووەتە بڕی 287.2 ملیم لە شاری…

