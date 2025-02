2025-02-23 00:15:28 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەندامێكی لیژنەی نەوت و گاز لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق رایدەگەیەنێت، هیچ گەرەنتییەك نییە بۆ خەرجكردنی پارەی دەرهێنانی نەوت…

The post سەباح سوبحی: هیچ گەرەنتییەك نییە بۆ خەرجكردنی پارەی دەرهێنانی نەوت كێ ناڵێت وەك مووچەی لێنایەت appeared first on Esta Media Network.