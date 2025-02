2025-02-23 10:35:27 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

هاتوچۆی سۆران ئاگادارییەک ئاراستەی شۆفێران دەکات لە بەستنی رێگای سۆران – سیدەکان. ئەمڕۆ یەکشەممە، بەڕێوەبەرایەتیی هاتوچۆی سۆران رایگەیاند،…

The post هاتوچۆی سۆران شۆفێران ئاگاداردەکاتەوە appeared first on Esta Media Network.