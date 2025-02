2025-02-23 12:00:28 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دەنگدەرانى ئەڵمان روو لە ناوەندەکانى دەنگدان دەکەن بەمەبەستى بەشداریکردن لە هەڵبژاردنى گشتى و پێشبینى گەڕانەوەى نەریتخوازەکان بۆ دەسەڵات…

