2025-02-23 18:41:13 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

عومەر فەقێ، باگخواز و چالاکوان لە هەولێر دەستگیرکرا. سەرچاوەیەکی ئاگادار لە هەولێر، بە تۆڕی میدیایی ئێستای راگەیاند، ئەمڕۆ…

The post عومەر فەقێ دەستگیرکرا appeared first on Esta Media Network.