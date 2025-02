2025-02-23 21:36:13 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پۆلیسی راپەڕین دەستگیرکردنی کەسێک بەتۆمەتی تەقەکردن لەناو بازاڕی رانیە رادەگەیەنێت. بەڕێوەبەرایەتیی پۆلیسی راپەڕین، بڵاویکردەوە، “شەوی رابردوو دوای ئاگادارکردنەوەی…

