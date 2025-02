2025-02-23 22:10:27 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتیی پەروەردەی سۆران رایدەگەیەنێت، بەهۆی هاتنی شەپۆلێكی بەفر و سەرما و سۆڵەوە بڕیاردرا سبەی لە سەرجەم ناوەندەكانی خوێندن…

